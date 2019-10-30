В Красноярске ветер снес металлические листы на проезжающие машины

Красноярцы подсчитывают убытки от ураганного ветра, который обрушился на город накануне. Так, вечером на проспекте Красноярский рабочий ветром снесло металлические конструкции с офисного здания. Профлисты упали на движущиеся и припаркованные автомобили, повредив шесть машин. Люди не пострадали.

В микрорайоне Солнечный металлический профлист отнесло на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. У здания «Торгового квартала на Свободном» ветром повредило главную вывеску.

Всего в службу 005 поступило более 20 сообщений о повреждениях, причиненных ветром. Красноярцы жаловались на искрение и порывы проводов, а также поваленные деревья на улицах Щербакова, Малая, Затонская и Семафорная. Большая часть жалоб поступила из Советского и Ленинского районов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Коммунальщики отмечают, что в этот раз последствий ветра меньше, чем в прошлую осень. Тогда диспетчеры службы 005 после ноябрьского урагана приняли около семи тысяч звонков.