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Два человека пострадали в результате сорванной ветром крыши павильона в Ужуре

Главная Происшествия
Красноярск
15:43 29 Октября 2019
ветер, шторм, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека пострадали в результате сорванной ветром крыши павильона в Ужуре. Кровля упала на проходивших рядом людей - мужчину и женщину. Сейчас они находятся в больнице. Происшествие уже заинтересовало следователей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, уже несколько дней в регионе действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, во вторник днем и в среду ночью в центральных районах края ожидаются сильные дожди, мокрый снег и ветер западного направления до 20-25 м/с. На дорогах гололедица, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

 

фото: скриншот видео группы во «ВКонтакте» «ЧП Красноярск»

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