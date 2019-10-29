Красноярец бросил частный вертолет под Игаркой

Норильская транспортная прокуратура совместно с сотрудниками Таймырского линейного отдела МВД установила личность владельца вертолета Ми-2, брошенного в 10 километрах от Игарки. Воздушное судно не исправно, отсутствуют опознавательные знаки.

Специалисты выяснили, что вертолет принадлежит жителю Красноярска. Он эксплуатировал его без сертификата летной годности, судовой документации, исправного аварийно-спасательного оборудования. Последний полет на Ми-2 пилот выполнил в августе, а после поломки бросил воздушное судно. При этом, план полета не был согласован, заявили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Из-за многочисленных нарушений законодательства прокуратура требует запретить эксплуатацию воздушного судна. Также владельцу выписан штраф за нарушение правил использования воздушного пространства и нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов в размере 35 тысяч рублей.