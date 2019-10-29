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В Красноярске эвакуировали сотрудников и постояльцев отеля Hilton

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Красноярск
08:44 29 Октября 2019
пожар, эвакуация, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Около 100 человек накануне вечером покинули отель Hilton в Красноярске из-за задымленности. В 19:02 спасателям поступило сообщение о ЧП в гостинице. На место направили 71 сотрудника и 22 единицы техники. К моменту прибытия пожарных, постояльцы и сотрудники отеля были эвакуированы.

Пожарные обследовали здание, огня зафиксировано не было. По предварительной причине, дым окутал помещения в результате короткого замыкания, которое возникло в кондиционере, установленном в спортзале отеля, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Угрозы возгорания спасатели не обнаружили.

В результате ЧП никто не пострадал, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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