В Красноярске дорожные инспекторы за выходные поймали 40 нетрезвых водителей

Дорожные полицейские подвели итоги тотальной проверки на трезвость среди красноярских водителей. В ночь с субботы на воскресенье инспекторы ограничили движение на проспекте Металлургов в Красноярске, где проверяли большинство проезжающих машин. За два часа остановили более 200 автомобилистов – признаки опьянения обнаружили у двух водителей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Красноярска.

«Всего за прошедшие выходные сотрудники ГИБДД Красноярска задержали 40 нетрезвых водителей, шесть из которых ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение», - добавили в полиции.

Напомним, что за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет. За повторное нарушение водителю грозит уголовная ответственность.