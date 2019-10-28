МВД: Здание на месте кафе «Кантри» в Красноярске построено по подложным документам

В администрацию Красноярска были предоставлены подложные документы для строительства здания на месте кафе «Кантри». В пресс-службе МВД по Красноярскому краю сообщили, что полиция возбудила уголовное дело по факту предоставления подложных документов для получения разрешения на строительство. Так, в документации содержались сведения, не советующие действительности.

«В департамент градостроительства администрации Красноярска было предоставлено положительное заключение экспертизы. Однако, как оказалось, в предоставленной документации содержатся сведения, не соответствующие действительности в части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе краевой полиции.

Силовики полагают, что именно фиктивное заключение экспертизы стало причиной предоставления администрацией города разрешения на строительство объекта в исторической части города. За использование заведомо подложного документа виновному грозит до 6 месяцев ареста.

Напомним, вопрос о сносе нового здания на месте кафе «Кантри» на проспекте Мира решается с начала года. Краевое управление ФСБ считает строительство в исторической части города незаконным.