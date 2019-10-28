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В Красноярске подросток получил травмы на хоррор-квесте

Главная Происшествия
Красноярск
10:07 28 Октября 2019
происшествие, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске 17-летний парень получил травму позвоночника во время участия в хоррор-квесте. Родители сообщили, что компания молодых людей отправилась на игру в жанре триллер, чтобы необычно отпраздновать день рождения.

В ходе перфоманса актер квеста толкнул школьника на диван, однако падение было не удачным – парень ударился спиной об угол. Пройти квест до конца он не смог и по телефону сообщил родителям, что с трудом стоит на ногах.

Из травмпунтка подростка направили в БСМП, где ему сделали рентген и УЗИ почек. Врачи диагностировали гематому, отек, перелом правого отростка третьего поясничного позвонка и прописали парню постельный режим.

В администрации квеста сообщили, что пытаются урегулировать конфликт с пострадавшим клиентом. Якобы подросток сам нарушил условия подписанного им договора – к актерам нельзя было прикасаться, а он вступил с ним в схватку.

 

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