В Красноярске подросток получил травмы на хоррор-квесте

В Красноярске 17-летний парень получил травму позвоночника во время участия в хоррор-квесте. Родители сообщили, что компания молодых людей отправилась на игру в жанре триллер, чтобы необычно отпраздновать день рождения.

В ходе перфоманса актер квеста толкнул школьника на диван, однако падение было не удачным – парень ударился спиной об угол. Пройти квест до конца он не смог и по телефону сообщил родителям, что с трудом стоит на ногах.

Из травмпунтка подростка направили в БСМП, где ему сделали рентген и УЗИ почек. Врачи диагностировали гематому, отек, перелом правого отростка третьего поясничного позвонка и прописали парню постельный режим.

В администрации квеста сообщили, что пытаются урегулировать конфликт с пострадавшим клиентом. Якобы подросток сам нарушил условия подписанного им договора – к актерам нельзя было прикасаться, а он вступил с ним в схватку.



