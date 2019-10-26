В Красноярске накрыли цех по производству нелегального алкоголя. Его организовал в Свердловском районе 44-летний индивидуальный предприниматель. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли почти 11 тысяч бутылок с готовым к реализации алкоголем и 76 бутылок с этиловым спиртом. Общий объем изъятой продукции превышает 20 тысяч литров, а стоимость - более 720 тысяч рублей. Судя по видео, опубликованном силовиками, в цехе изготавливали слабоалкогольные коктейли.

«Следователями ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде трех лет лишения свободы», - комментируют краевые полицейские.

Сейчас идет поиск мест, где коммерсант уже успел сбыть нелегальный алкоголь.

фото: скриншот видео ГУ МВД по краю