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Суд арестовал подозреваемого во взятке чиновника администрации Ленинского района

Главная Происшествия
Красноярск
16:39 25 Октября 2019
происшествия, красноярск, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд Ленинского района в Красноярске избрал меру пресечения для начальника отдела недвижимости и земельных отношений районной администрации Виталия Иванова. Подозреваемый в получении взятки чиновник арестован на два месяца.

По данным Следственного комитета, он получил от предпринимателя 150 тысяч рублей «за непринятие законных мер» по сносу торгового павильона на улице Давыдова. Договоренность между сторонами была достигнута еще в сентябре, а 23 октября силовики задержали чиновника в служебном кабинете при передаче ему денег посредником.

Свою вину Виталий Иванов в суде не признал, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Сторона защиты в качестве меры пресечения для чиновника требовала домашний арест. Заседание проходило в закрытом от прессы режиме. 

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