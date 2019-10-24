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Следователи рассказали подробности задержания чиновника в Ленинском районе

Главная Происшествия
Красноярск
15:05 24 Октября 2019
происшествия, красноярск, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи рассказали, за что задержали чиновника администрации Ленинского района. Начальника отдела недвижимости и земельных отношений Виталия Иванова поймали на взятке в размере 150 тысяч рублей — деньги подозреваемый получил от местного предпринимателя, который хотел оставить свой торговый павильон на ул. Давыдова. За вознаграждение чиновник пообещал решить вопрос со сносом ларька, сообщили в СУ СК РФ по краю. 

«23 октября посредник, находясь в служебном кабинете, передал требуемую сумму подозреваемому, после чего тот был задержан», — пояснили правоохранители. 

В администрации Ленинского района провели обыски — следователи устанавливают всех причастных к коррупционным преступлениям. На задержанного завели уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)». 

Напомним, ранее в Красноярске была задержана замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирина Тюрина. Силовики установили, что несколько лет в мэрии действовала преступная группировка — чиновники препятствовали работе предпринимателей, чтобы вымогать у них деньги.

 

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