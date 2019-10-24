Более сотни полицейских и волонтеров в Красноярске ищут пропавшего мальчика

В Красноярске более сотни волонтеров и полицейских разыскивают 13-летнего мальчика — он пропал вчера, сообщили в краевой полиции.

В правоохранительные органы обратилась опекун несовершеннолетнего. Женщина рассказала, что накануне мальчик не вернулся из школы, расположенной в районе ДК 1 Мая. Ранее подросток никогда не уходил из дома. Семья, где воспитывается юный красноярец, является благополучной.

«Полицейские проверяют места, где может находиться пропавший ребенок, устанавливают круг его общения, опрашивают родственников и друзей», — пояснили в МВД.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 125-135 см. Был одет в серую куртку, спортивный костюм, темные штаны, черную шапку и черные ботинки.