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Названа предварительная причина гибели рабочих на руднике «Таймырский»

Главная Происшествия
Красноярск
11:10 24 Октября 2019
красноярск, происшествия, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Стала известна предварительная причина гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. По предварительным данным, мужчины 40, 45 и 49 лет скончались от удушения из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки.

«На месте работала военизированная горноспасательная часть, проведены исследования отобранного воздуха в данной выработке, который не показал превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе компании «Норникель».

Отметим, что семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка. 

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