Названа предварительная причина гибели рабочих на руднике «Таймырский»

Стала известна предварительная причина гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» на севере Красноярского края. По предварительным данным, мужчины 40, 45 и 49 лет скончались от удушения из-за недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки.

«На месте работала военизированная горноспасательная часть, проведены исследования отобранного воздуха в данной выработке, который не показал превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе компании «Норникель».

Отметим, что семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка.