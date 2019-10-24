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В администрации Ленинского района прошли обыски

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Красноярск
08:33 24 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции провели обыски в администрации Ленинского района Красноярска. По данным депутата Горсовета Виталия Бондарева, начальник отдела недвижимости и земельных отношений Виталий Иванов подозревается в получении взятки. По неподтвержденным данным, речь идет о сумме в 150 тысяч рублей – чиновник был задержан с поличным.

Представители силовых структур задержание не комментируют, а в администрации Ленинского района лишь подтвердили факт следственных действий.

Ранее в Красноярске была задержана замруководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Ирина Тюрина. Силовики полагают, что несколько лет в мэрии действовала преступная группировка с четким распределением ролей. Чиновники препятствовали работе предпринимателей, чтобы вымогать у них взятки.

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