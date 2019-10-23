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Житель Дивногорска попался на краже лосьонов для бритья и получил три года тюрьмы

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Красноярск
12:03 23 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярский суд вынес приговор жителю Дивногорска, который похищал из магазинов и супермаркетов мелкие вещи: алкоголь, одежду, продукты питания. Мужчину отправили в тюрьму на три года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Преступник попался на краже лосьонов для бритья — он похитил пять флаконов с витрины. Сумма ущерба составила 1,5 тысячи рублей. Владельцы обратились в полицию, показав записи с камер видеонаблюдения. 

«При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 40-летний житель Дивногорска», — пояснили в МВД. 

Полицейские доказали причастность подозреваемого к семи подобным эпизодам. Общая сумма ущерба по ним составила пять тысяч рублей. Украденные вещи мужчина продавал. 

«Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде 3-х лет лишения свободы», — подытожили в ведомстве. 

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