Житель Дивногорска попался на краже лосьонов для бритья и получил три года тюрьмы

Красноярский суд вынес приговор жителю Дивногорска, который похищал из магазинов и супермаркетов мелкие вещи: алкоголь, одежду, продукты питания. Мужчину отправили в тюрьму на три года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Преступник попался на краже лосьонов для бритья — он похитил пять флаконов с витрины. Сумма ущерба составила 1,5 тысячи рублей. Владельцы обратились в полицию, показав записи с камер видеонаблюдения.

«При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 40-летний житель Дивногорска», — пояснили в МВД.

Полицейские доказали причастность подозреваемого к семи подобным эпизодам. Общая сумма ущерба по ним составила пять тысяч рублей. Украденные вещи мужчина продавал.