Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло до 17 человек

Спасатели нашли тела двух пропавших без вести рабочих золотодобывающей артели в Курагинском районе — судьба троих человек по-прежнему остается неизвестной. Об этом сообщили в ГУ МЧС по краю.

«Тела переданы специалистам для проведения следственно-оперативных мероприятий. Поиски оставшихся троих без вести пропавших человек продолжаются. Обследуется участок основного разлива реки Сейба с привлечением пеших патрульных групп, кинологических расчетов и водолазных служб. Авиацию МЧС России на поиски работников, числившихся в списках пропавших, больше применять не будет», — отчитались в чрезвычайном ведомстве.

Таким образом, число погибших при прорыве дамбы увеличилось до 17 человек. 14 из них уже опознали родственники.

Сегодня, 23 октября, спасатели продолжат возводить временные дамбы, чтобы осушить воду в вахтовом поселке.

Отметим, что пострадавшим при обрушении временного сооружения в Курагинском районе восстановили документы — паспорта получили 38 человек.