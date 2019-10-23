На руднике «Таймырский» на севере Красноярского края погибли три горняка

На руднике «Таймырский» компании «Норникель» накануне вечером обнаружены тела троих горняков. Погибшие находились на горизонте 1345 метров, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Что стало причиной трагедии, пока не сообщается. На месте работают аварийно-спасательные службы и военизированная горно-спасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Со вчерашнего вечера рудник работает в штатном режиме — пожара и завалов на объекте не было.

««Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления», - отметили в пресс-службе компании.

По факту трагедии следственный комитет проводит проверку. Силовики сообщили, что погибшим было 40, 45 и 49 лет.