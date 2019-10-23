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На руднике «Таймырский» на севере Красноярского края погибли три горняка

Главная Происшествия
Красноярск
08:42 23 Октября 2019
происшествия, красноярск, таймыр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На руднике «Таймырский» компании «Норникель» накануне вечером обнаружены тела троих горняков. Погибшие находились на горизонте 1345 метров, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

Что стало причиной трагедии, пока не сообщается. На месте работают аварийно-спасательные службы и военизированная горно-спасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия. Со вчерашнего вечера рудник работает в штатном режиме — пожара и завалов на объекте не было. 

««Норникель» проводит внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять новую информацию по мере ее поступления», - отметили в пресс-службе компании.

По факту трагедии следственный комитет проводит проверку. Силовики сообщили, что погибшим было 40, 45 и 49 лет.

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