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На месте прорыва дамбы в Курагинском районе нашли потерянный сейф с золотом

Главная Происшествия
Красноярск
15:45 22 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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На месте обрушения дамбы на реке Сейба Курагинского района спасатели нашли сейф с золотом — тайник смыло водой во время прорыва временного объекта. 

«После осушения одной из заводей был обнаружен закрытый металлический сейф. Следственно-оперативной группой проведено вскрытие сейфа, внутри которого обнаружено 9 колб с неповрежденными пломбами, предположительно, с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяты и приобщены к материалам уголовного дела», — пояснили в следственном комитете России. 

Суд может наложить арест на найденное золото — деньги от продажи драгметалла пойдут на возмещение ущерба потерпевшим. 

Расследовать уголовно дело, которое возбудили после субботней трагедии, теперь будет центральный аппарат СК. 

Отметим, что до сих пор ведутся поиски пятерых пропавших рабочих — их судьба неизвестна. Спасатели увеличивают территорию поисков, однако операция пока не принесла результатов. 

В результате трагедии погибли 15 старателей золотодобывающей компании, еще 27 человек пострадали. Гендиректора ООО «Сисим», горного мастера и начальника участка этого же предприятия отправили в СИЗО на два месяца.

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