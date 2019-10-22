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Семьи погибших при прорыве дамбы в Курагинском районе получат по миллиону рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:31 22 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Семьям погибших и пострадавшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе выплатят компенсации. Заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов заявил, что потерявшим родственников во время ЧП будет выделено по 1 млн рублей, независимо от того, в каком регионе они проживают.

Пострадавшие получат единовременную помощь в размере от 50 тысяч до полумиллиона рублей, в зависимости от тяжести вреда здоровью.

«Семьям граждан, пропавших без вести, также будет оказана единовременная адресная материальная помощь после завершения поисково-спасательной операции», - отметил Анатолий Цыкалов.

Пока опознаны 10 тел погибших. Поисковые работы развернуты на удалении 1200 метров от места трагедии. Спасатели используют авиацию и беспилотики.

Напомним, 19 октября на золотом прииске произошел прорыв дамбы на реке Сейба в Курагинском районе. Поток смыл общежития вахтовиков, расположенные в зоне затопления. Погибли 15 человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести. Арестованы трое фигурантов дела о нарушениях требований безопасности при проведении работ.

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