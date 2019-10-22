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На правом берегу Красноярска иномарка провалилась под землю

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Красноярск
10:50 22 Октября 2019
красноярск, происшествия, авария
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске в районе дома №14А по ул. Мичурина произошел прорыв трубы с горячей водой. Из-за ЧП под землю полностью ушла иномарка Nissan — машина была припаркована во дворе. Инцидент произошел утром 22 октября. 

По данным ГИБДД, в результате коммунальной аварии никто не пострадал — горячая вода на проезжую часть не вытекала. Машину пытаются вытащить с помощью подъемника. 

По информации службы «005», 22 октября до 18:00 без отопления и горячей воды останутся около 30 домов по следующим улицам: Астраханская, 1, Измайлова, 13, Волгоградская, 16,18,25,19, 31, 33, 33 А, 35, 37, 39, Коломенская, 4А, 10, Мичурина, 14А, а также дома по ул. Московская. Коммунальщики работают на месте и устраняют последствия аварии. 

Фото: Sibnovosti.ru

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