Подозреваемые в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе арестованы

В Красноярске суд избрал меры пресечения троим подозреваемым в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе. Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Свою вину в полном объеме признает только Еганов.

На реке Сейба в минувшую субботу, 19 октября, произошел прорыв дамбы, поток воды по цепочке разрушил еще четыре гидротехнических сооружения. В результате ЧП смыло общежития вахтовиков, которые были построены в зоне затопления. Погибли 15 человек, еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали 27 человек.

«По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

По делу проходят около 80 свидетелей и очевидцев, назначены 15 экспертиз, потерпевшими признаны 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается.