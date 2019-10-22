22 октября
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Подозреваемые в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе арестованы

Главная Происшествия
Красноярск
09:06 22 Октября 2019
происшествия, красноярск, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
версия для печати Ico_print

В Красноярске суд избрал меры пресечения троим подозреваемым в нарушении техники безопасности на золотом прииске в Курагинском районе. Генеральный директор ООО «Сисим» Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров ближайшие два месяца проведут в СИЗО. Свою вину в полном объеме признает только Еганов.

На реке Сейба в минувшую субботу, 19 октября, произошел прорыв дамбы, поток воды по цепочке разрушил еще четыре гидротехнических сооружения. В результате ЧП смыло общежития вахтовиков, которые были построены в зоне затопления. Погибли 15 человек, еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. Пострадали 27 человек.

«По мнению представителя Ростехнадзора, разрушение дамб произошло из-за нарушений, допущенных подозреваемыми при формировании и эксплуатации технологических отстойников и подпорных насыпей, несвоевременного обнаружения производственной ситуации», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

По делу проходят около 80 свидетелей и очевидцев, назначены 15 экспертиз, потерпевшими признаны 10 человек. Расследование уголовного дела продолжается.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Угрозы жизни нет»: растет число пострадавших после обрушения дамбы в Курагинском районе

«Угрозы жизни нет»: растет число пострадавших после обрушения дамбы в Курагинском районе

21 Октября 2019 г.
Медики отчитались о состоянии потерпевших
Новости Красноярска: В Красноярске бабушка и двое внуков погибли при пожаре

В Красноярске бабушка и двое внуков погибли при пожаре

21 Октября 2019 г.
Причина трагедии - несоблюдение правил пожарной безопасности
Новости Красноярска: В Красноярском крае наступил день траура по погибшим при обрушении дамбы

В Красноярском крае наступил день траура по погибшим при обрушении дамбы

21 Октября 2019 г.
Повсеместно будут приспущены флаги
Новости Красноярска: Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

20 Октября 2019 г.
Мужчина не пострадал
Новости Красноярска: В Курагинском районе продолжаются поиски пропавших при прорыве дамбы

В Курагинском районе продолжаются поиски пропавших при прорыве дамбы

20 Октября 2019 г.
Ищут шесть человек
Новости Красноярска: Прорыв дамбы в Красноярском крае: результаты спасательной операции

Прорыв дамбы в Красноярском крае: результаты спасательной операции

19 Октября 2019 г.
Без вести пропавшими числятся шесть человек
Новости компаний
22/10
Сбербанк установил "Мои платежи" в управляющей компании
21/10
Дальневосточный банк: развитие малого и среднего бизнеса - один из важнейших приоритетов
18/10
Сибирский федеральный университет присоединился к Университетскому Альянсу SAP
16/10
Продавцов-домушников водных фильтров решено ловить «на живца»
16/10
В журнале Nature Scientificdata опубликована работа ученого СибГУ им. М.Ф. Решетнева
15/10
Сотрудники единого контакт-центра Россети Сибирь рассказали о своей работе
15/10
В СФУ расскажут, как покорить космическое пространство
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

«Аэрофлот» запустил продажу билетов на новые направления из Красноярска

17 Октября 2019 г.
Доступны семь направлений
Новости Красноярска: Количество погибших при прорыве дамбы на юге края увеличилось почти вдвое

Количество погибших при прорыве дамбы на юге края увеличилось почти вдвое

19 Октября 2019 г.
Известно уже об 11 жертвах
Новости Красноярска: В ДТП на Северном шоссе погиб молодой водитель

В ДТП на Северном шоссе погиб молодой водитель

17 Октября 2019 г.
Трое госпитализированы в больницу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19