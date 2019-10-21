«Угрозы жизни нет»: растет число пострадавших после обрушения дамбы в Курагинском районе

Краевой Минздрав 21 октября опубликовал данные по пострадавшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. За помощью к медикам обратились 27 человек. Девять рабочих госпитализированы в ближайшую районную больницу. У них зафиксированы травмы легкой степени тяжести.

«В Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находятся также девять человек. Пострадавшие были отправлены в краевой центр бортом санитарной авиации в субботу и воскресенье. Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь. Ситуация на контроле, угрозы жизни у пациентов нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате обрушения водного объекта. Медики прогнозировали вторую волну обращений — третьи сутки идет спасательная операция, сотрудники МЧС, правоохранители и выжившие рабочие разыскивают пятерых пропавших без вести старателей. Ситуацию усугубляют тяжелые погодные условия, а также плохая видимость и грязь.