В Красноярске бабушка и двое внуков погибли при пожаре

В Свердловском районе Красноярска сгорел частный дачный дом. При тушении огня спасатели обнаружили в деревянной постройке тела троих человек – женщины и двоих детей. Как выяснилось, это была бабушка 56 лет и два ее внука 6 и 8 лет.

Дознаватели МЧС установили предварительную причину ЧП — несоблюдение правил пожарной безопасности.

Следственный комитет по факту трагедии расследует уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», передает корреспондент Sibnovosti.ru.