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В Красноярске бабушка и двое внуков погибли при пожаре

Главная Происшествия
Красноярск
10:09 21 Октября 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Свердловском районе Красноярска сгорел частный дачный дом. При тушении огня спасатели обнаружили в деревянной постройке тела троих человек – женщины и двоих детей. Как выяснилось, это была бабушка 56 лет и два ее внука 6 и 8 лет.

Дознаватели МЧС установили предварительную причину ЧП — несоблюдение правил пожарной безопасности.

Следственный комитет по факту трагедии расследует уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В настоящее время для установления причины пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает пресс-служба ведомства. 

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