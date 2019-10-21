В Красноярском крае наступил день траура по погибшим при обрушении дамбы

Понедельник, 21 октября, в Красноярском крае объявлен днем траура по погибшим в результате разрушения дамбы на золотодобывающем прииске в Курагинском районе. Повсеместно будут приспущены флаги, отменены развлекательные теле- и радиопередачи.

Напомним, 19 октября рано утром на технологическом водоеме золотодобывающей артели в районе села Щетинкино произошел порыв сначала одной дамбы, а затем поток воды снес еще четыре. Были затоплены два рабочих общежития. Погибли 15 человек, 14 получили травмы. Местонахождение пяти старателей до сих пор не установлено.

Следственный комитет провел допрос подозреваемых в нарушении правил безопасности при ведении работ - директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника и мастера горного участка, а также свидетелей и очевидцев.

Установлено, что дамбы возведены незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.

«Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения. Кроме того, установлено, что горный мастер, в должностные обязанности которого входило организация и проведение работ на участке, не имеет ни какого специального образования», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе Следственного комитета.

При этом начальник участка признал, что знал об опасности строительства рабочего поселка в зоне затопления. Меры пресечения троим задержанным пока не избраны.