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Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

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Красноярск
17:21 20 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в Курагинском районе нашли живым — это мужчина 1985 года рождения, который работает бульдозеристом. Сотрудник находился в районе вахтового поселка, он числился в списке пропавших. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Судьба пятерых остается неизвестной — их ищут спасатели и правоохранители. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в поселке Щетинкино прорвало дамбу. В результате ЧП погибли 15 человек, многие пострадали. Объект был временным и нигде не зарегистрирован.  

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