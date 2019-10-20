Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в крае нашли живым

Одного из шести пропавших при обрушении дамбы в Курагинском районе нашли живым — это мужчина 1985 года рождения, который работает бульдозеристом. Сотрудник находился в районе вахтового поселка, он числился в списке пропавших. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Судьба пятерых остается неизвестной — их ищут спасатели и правоохранители.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в поселке Щетинкино прорвало дамбу. В результате ЧП погибли 15 человек, многие пострадали. Объект был временным и нигде не зарегистрирован.