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В Курагинском районе продолжаются поиски пропавших при прорыве дамбы

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Красноярск
12:34 20 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски пропавших без вести рабочих. Судьба шести человек после прорыва дамбы остается неизвестной.

За сутки спасатели обследовали берег и русло реки Сейба на протяжении 9 км. Проверено более 2000 «квадратов» береговой линии, поиски продолжаются. 

«Насчитывается 15 погибших, из них предварительно опознаны 11 человек. У семерых родственники проживают в Красноярском крае, у двоих — в Хакасии, у одного — в Кемеровской области и еще у одного — в Вологодской области. Тела погибших направлены в Красноярск для проведения судмедэкспертизы», — рассказали в краевом правительстве. 

Также сообщается о задержании директора рудника, на котором произошел прорыв. По данным СМИ, речь идет о компании «Сисим», входящей в холдинг «Сибзолото». 

Напомним, прорыв дамбы произошел 19 октября в удаленном поселке Щетинкино Курагинского района. В результате ЧП погибли 15 человек. Судьба еще шестерых неизвестна — ранее сообщалось о 13 пропавших без вести, но семеро были найдены живыми. Травмы получили 16 человек. 

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