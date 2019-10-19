Прорыв дамбы в Красноярском крае: результаты спасательной операции

В удаленном рабочем поселке Щетинкино Красноярского края с наступлением темноты решено прекратить поиски пропавших без вести старателей — операцию возобновят утром, 20 октября. Несмотря на это, работа спецслужб на месте ЧП будет вестись в круглосуточном режиме, еще предстоит выяснить причины трагедии.

«В связи с наступлением темноты поисковые работы приостановлены и продолжатся на следующий день. В зоне русла реки работают более 70 профессиональных спасателей, в случае необходимости группировка участников поисковых работ будет усилена», — говорится в сообщении краевого правительства.

Напомним, из-за прорыва 15-метровой дамбы на реке Сейба на два общежития старателей золотодобывающего прииска обрушилась вода. В результате ЧП погибли 15 человек. Судьба еще шестерых неизвестна — ранее сообщалось о 13 пропавших без вести, но семеро были найдены живыми. Травмы получили 16 человек, четверо из них транспортированы санавиацией в краевую больницу, пятеро находятся на стационарном лечении в Курагинской районной больнице, остальным оказана медицинская помощь на месте. Всего в бараках, смытых водой, находились 72 человека.

Семьям погибшим пообещали оказать материальную помощь — страховые компании выделили более 25 млн рублей. Фирма, чьи работники проживали в поселке, готова взять на себя расходы по похоронам.

21 октября объявлен Днем траура по погибшим в результате трагедии в Курагинском районе.