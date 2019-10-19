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Прорыв дамбы в Курагинском районе края: главное

Главная Происшествия
Красноярск
13:42 19 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 19 октября, на юге Красноярского края произошла трагедия — в селе Щетинкино на реке Сейба прорвало дамбу. Сообщается о 13 погибших и нескольких десятков пострадавших. Sibnovosti.ru собрали все известные факты о ЧП.  

Причина прорыва 

По предварительным данным, прорыв произошел из-за износа дамбы. Объект, как это часто бывает, был построен нелегально. Дамба на золотодобывающем предприятии в Красноярском крае не зарегистрирована — в Ростехнадзоре о ней ничего не известно. Соответственно, никакого контроля за четырехметровым сооружением не осуществлялось, пишет газета «Известия». 

Еще одна версия случившегося — подмыв дамбы из-за обильных дождей на юге края. Сейчас обе версии проверяются. 

Погибшие и пострадавшие

В результате ЧП, по последним данным, погибли 13 человек. Все они — работники предприятия, название которого пока не сообщается. Люди жили в бараках или временных общежитиях. Именно на эти строения попали массы воды после обрушения. Спасатели пытаются найти еще 13 человек — их судьба неизвестна. В трагедии есть и пострадавшие (пока 19 человек). Медики уже рассказали о состоянии работников — травмы у них легкие или средней тяжести. В основном это переломы или вывихи. Но трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Всего в двух общежитиях могли находится до 80 человек, пишет ТАСС. Ситуацию усугубляет удаленность поселка — там есть проблемы со связью, а транспорт с трудом передвигается по дороге, машины останавливаются в 80 км от дамбы. 

Что делается для устранения ЧП

На месте работают около 300 человек — это спасатели, поисковики и правоохранители не только из Красноярского края, но и из соседних регионов. Главная задача — найти живыми без вести пропавших людей. В готовность приведена аэромобильная группировка.

Также на место выехал губернатор края Александр Усс. Следователями возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». 

«Председатель СК России Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства с целью оказания практической помощи в расследовании данного уголовного дела. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — говорится на сайте СК РФ. 

Фото: 5 канал

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