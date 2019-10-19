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Количество погибших при прорыве дамбы на юге края увеличилось почти вдвое

Главная Происшествия
Красноярск
10:40 19 Октября 2019
происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В результате прорыва дамбы в селе Щетинкино Курагинского района погибли 11 человек, ранее сообщалось о шести жертвах. Судьба 15 рабочих неизвестна, 19 человек обратились за медицинской помощью. О последних данных сообщают в ГУ МЧС по региону. 

Напомним, трагедия произошла сегодня, 19 октября. На реке Сейба обрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два общежития.

На место выехали правоохранители, а также губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона взял ситуацию под свой контроль. 

Высота дамбы составляла около 4 метров, вода хлынула на территорию, где находились временные общежития. В них проживали рабочие. Сейчас последствия прорыва ликвидируют порядка 270 человек, задействована авиация МЧС.

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