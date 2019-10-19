В Курагинском районе прорвало дамбу: погибли шесть человек

Сегодня, 19 октября, в 6:00 в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе края прорвало дамбу. В результате затопило несколько общежитий временного типа, в которых находились рабочие.

«Произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали рабочие. По имеющейся информации, есть погибшие и пострадавшие. Связь с местом происшествия неустойчивая», — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно, погибли шесть человек. Судьба еще 10 рабочих неизвестна. 14 человек госпитализировали. На место ЧП из Артемовска направили аварийно-спасательные службы: более 40 спасателей и 12 единиц техники.

«В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также два вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России», — пояснили в ведомстве.

Проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет — в Курагинский район направлена оперативная группа.