В Курагинском районе прорвало дамбу: погибли шесть человек

Сегодня, 19 октября, в 6:00 в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе края прорвало дамбу. В результате затопило несколько общежитий временного типа, в которых находились рабочие.
«Произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали рабочие. По имеющейся информации, есть погибшие и пострадавшие. Связь с местом происшествия неустойчивая», — говорится в сообщении ведомства.
Предварительно, погибли шесть человек. Судьба еще 10 рабочих неизвестна. 14 человек госпитализировали. На место ЧП из Артемовска направили аварийно-спасательные службы: более 40 спасателей и 12 единиц техники.
«В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также два вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России», — пояснили в ведомстве.
Проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет — в Курагинский район направлена оперативная группа.
«Дополнительно привлечены сотрудники ППС, ДПС, участковые уполномоченные полиции. Задачей правоохранителей является охрана общественного порядка, оказание помощи гражданам», — рассказали в ГУ МВД.