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В Курагинском районе прорвало дамбу: погибли шесть человек

Главная Происшествия
Красноярск
09:23 19 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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Сегодня, 19 октября, в 6:00 в районе населенного пункта Щетинкино в Курагинском районе края прорвало дамбу. В результате затопило несколько общежитий временного типа, в которых находились рабочие. 

«Произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели, в результате чего затопило несколько общежитий, в которых проживали рабочие. По имеющейся информации, есть погибшие и пострадавшие. Связь с местом происшествия неустойчивая», — говорится в сообщении ведомства. 

Предварительно, погибли шесть человек. Судьба еще 10 рабочих неизвестна. 14 человек госпитализировали. На место ЧП из Артемовска направили аварийно-спасательные службы: более 40 спасателей и 12 единиц техники. 

«В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также два вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России», — пояснили в ведомстве. 

Проверку по факту гибели людей начал Следственный комитет — в Курагинский район направлена оперативная группа. 

«Дополнительно привлечены сотрудники ППС, ДПС, участковые уполномоченные полиции. Задачей правоохранителей является охрана общественного порядка, оказание помощи гражданам», — рассказали в ГУ МВД. 

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