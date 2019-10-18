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Мэра Лесосибирска лишили прав за пьяную езду

Главная Происшествия
Красноярск
15:56 18 Октября 2019
глава, красноярск, происшествия, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Главу Лесосибирска Андрея Хохрякова лишили водительских прав за езду на служебном автомобиле в пьяном виде. Мэр не сможет сесть за руль ближайшие полтора года, сообщает издание krasnews.com. Он также заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей. Наказание назначил мировой суд Лесосибирска, получить комментарий высшей инстанции не удалось. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что в конце июня 2019 года Андрея Хохрякова, управляющего служебной иномаркой Toyota Camry, остановили в районе Бурмакиной горы. Сотрудники ГИБДД заметили признаки опьянения у водителя. Глава Лесосибирска прошел процедуру освидетельствования — алкотестер показал 0,27 промилле.

Согласно действующему законодательству, за пьяное вождение предусмотрено наказание в виде лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. 

Отметим, что Андрей Хохряков в должности мэра Лесосибирска находится с ноября 2015 года. Ранее он был главой администрации города.

фото: администрация Лесосибирска

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