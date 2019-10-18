Годовалый ребенок пострадал при пожаре в семиэтажном доме Красноярска

Годовалый ребенок пострадал при пожаре в семиэтажном доме по пр. Красноярский рабочий, 62. Там загорелась шахта лифта. О пострадавшем сообщает ГУ МЧС по региону.

Ребенок 2018 года рождения надышался угарным газом — его госпитализировали в больницу. Других пострадавших нет, пояснили в чрезвычайном ведомстве.

Отметим, что пожар в «сталинке» потушен, на месте ЧП работают 12 спецмашин и 36 человек. Жильцов дома пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. Во время спасательной операции, по словам очевидцев, один из красноярцев пытался выбраться из квартиры через окно, но залез обратно. Мужчину успешно эвакуировали.

Напомним, пожар произошел сегодня, 18 октября, около 12:30. Спасатели вывели на улицу 50 человек. О причине пожара пока не сообщается.

Фото: Юлия Нургалеева / Вконтакте