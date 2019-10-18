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Под Красноярском сгорел подготовленный под погрузку лес

Главная Происшествия
Красноярск
09:49 18 Октября 2019
происшествия, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В поселке Мана Партизанского района сгорела подготовленная под погрузку древесина. По данным ГУ МЧС по краю, крупный пожар начался на ЖД тупике 18 октября в 4:29, спустя три часа спасатели локализовали огонь. 

Подробности инцидента также рассказали в краевой полиции. Пожар начался в ЖД вагонах, груженных пиломатериалами. 

«Произошло возгорание четырех вагонов, а также одного, подготовленного под погрузку леса», — пояснили в ведомстве. 

Правоохранители работают на месте — они обеспечивают порядок на подъездах и территории станции. Начальник краевой полиции Александр Речицкий распорядился направить в Партизанский район следственно-оперативную группу. Эксперты должны будут максимально точно установить причины пожара. 

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. 

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