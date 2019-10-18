Под Красноярском сгорел подготовленный под погрузку лес

В поселке Мана Партизанского района сгорела подготовленная под погрузку древесина. По данным ГУ МЧС по краю, крупный пожар начался на ЖД тупике 18 октября в 4:29, спустя три часа спасатели локализовали огонь.

Подробности инцидента также рассказали в краевой полиции. Пожар начался в ЖД вагонах, груженных пиломатериалами.

«Произошло возгорание четырех вагонов, а также одного, подготовленного под погрузку леса», — пояснили в ведомстве.

Правоохранители работают на месте — они обеспечивают порядок на подъездах и территории станции. Начальник краевой полиции Александр Речицкий распорядился направить в Партизанский район следственно-оперативную группу. Эксперты должны будут максимально точно установить причины пожара.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.