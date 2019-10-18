По делу экс-министра Елены Вавиловой допросят почти 140 свидетелей

По уголовному делу экс-министра природных ресурсов и экологии края Елены Вавиловой Центральному районному суду предстоит допросить 138 свидетелей. Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной передаче 450 га леса предприятию «Краслес» для последующей перепродажи.

По версии следствия, Вавилова работала при пособничестве Вячеслава Жгуна – руководителя «Краслеса». Расследование этого уголовного дела тянется с 2015 года. Летом 2017 года Елена Вавилова ушла в отставку с поста министра, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Год назад уголовное дело Вавиловой передали в Октябрьский районный суд Красноярска, но защита подсудимой добилась возвращения материалов в прокуратуру.