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По делу экс-министра Елены Вавиловой допросят почти 140 свидетелей

Главная Происшествия
Красноярск
09:42 18 Октября 2019
красноярск, происшествия, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По уголовному делу экс-министра природных ресурсов и экологии края Елены Вавиловой Центральному районному суду предстоит допросить 138 свидетелей. Бывшую чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконной передаче 450 га леса предприятию «Краслес» для последующей перепродажи.

По версии следствия, Вавилова работала при пособничестве Вячеслава Жгуна – руководителя «Краслеса». Расследование этого уголовного дела тянется с 2015 года. Летом 2017 года Елена Вавилова ушла в отставку с поста министра, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

Год назад уголовное дело Вавиловой передали в Октябрьский районный суд Красноярска, но защита подсудимой добилась возвращения материалов в прокуратуру.

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