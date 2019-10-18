В Сосновоборске сотрудники СИЗО уволены после нападения на полицейского

Трое сотрудников СИЗО избили полицейского в Сосновоборске. Очевидцы утверждают, что нападавшие были пьяны.
Драка завязалась в ночном заведении, куда полицейский приехал забрать свою девушку с корпоратива. Мужчина увидел, что один из сотрудников изолятора пристает к его подруге. Он сделал замечание, полицейскому ответили кулаками. В итоге сотрудники СИЗО сломали ему челюсть, пострадавший обратился за помощью к врачам БСМП.
«По данному инциденту в главном управлении федеральной службы исполнения наказаний была проведена проверка. Все сотрудники-участники этого инцидента уволены из органов уголовно-исполнительной системы за нарушение дисциплины и этических норм поведения», — сообщила начальник пресс-службы краевого ГУФСИН Екатерина Броцман.