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В Красноярском крае браконьер застрелил взрослого бурого медведя

Главная Происшествия
Красноярск
15:39 17 Октября 2019
происшествия, красноярск, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Балахтинском районе Красноярского края браконьер застрелил бурого медведя. Тушу убитого животного обнаружили в автомобиле 44-летнего подозреваемого. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

На браконьера завели уголовное дело по статье «незаконная охота». Уже установлена сумма причиненного ущерба — медведя оценили в 90 тысяч рублей. За незаконное убийство дикого зверя мужчине грозит два года тюрьмы. Кроме того, он должен будет возместить ущерб. 

Напомним, бурые медведи были активны этим летом. Дикие животные выходили к людям, нередко их встречали дачники и туристы. На медведей жаловались не только обычные граждане, но и инспекторы охотнадзора, дирекции природных парков и заповедников, а также представители территориальных отделов полиции.  В мае краевое правительство согласовало отстрел 80 косолапых на территории региона. Чтобы заниматься законной охотой на животных, необходимо получить разрешение. Отстрел хищников разрешен до 30 ноября 2019 года.

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