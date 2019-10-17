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Под Красноярском поймали осужденного за убийство беглеца

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Красноярск
12:10 17 Октября 2019
происшествия, заключенный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня, 17 октября, сотрудники ГУФСИН поймали осужденного, который сбежал из колонии-поселения ЛИУ-37 в Сосновоборске. 25-летнего заключенного задержали в поселке Тартар Березовского района, сообщили в надзорном ведомстве. 

Молодой человек в момент задержания находился на улице Вокзальной. Обстоятельства спецоперации не раскрываются. Известно, что его поймала розыскная группа ГУФСИН. 

«В настоящее время нарушитель режима содержания доставлен в одно из пенитенциарных учреждений края. По факту самовольного оставления осужденным Брысевым учреждения ГУФСИН материалы переданы в органы полиции для принятия процессуального решения в порядке статей 144, 145 УПК РФ», — говорится в сообщении ГУФСИН. 

Напомним, 15 октября осужденный Юрий Брысев самовольно покинул участок колонии-поселения в Сосновоборске — его отсутствие заметили вечером. Он отбывал наказание за убийство (ст.105 ч.1 УК РФ) и неправомерное завладение транспортным средством (ст.166 ч.2 УК РФ). 

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