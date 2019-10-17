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В ДТП на Северном шоссе погиб молодой водитель

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Красноярск
12:00 17 Октября 2019
дтп, авария, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на Северном шоссе произошла серьезная авария. В ДТП погиб 21-летний водитель, еще трое были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Предварительно установлено, что 17 октября автомобиль Honda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с иномаркой Hyundai. На кадрах с места аварии видно, что после столкновения одна из машин перевернулась.

Смертельные травмы получил 21-летний водитель Hyundai — тело парня пришлось вырезать из искореженной машины спасателям. Кроме того, в момент ДТП в обоих автомобилях находились пассажиры. Их, а также водителя Honda госпитализировали. 

Отметим, что оба автомобиля зарегистрированы не в Красноярске – машины из Омской и Свердловской областей. Другие обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются.

 

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