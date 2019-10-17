В ДТП на Северном шоссе погиб молодой водитель

В Красноярске на Северном шоссе произошла серьезная авария. В ДТП погиб 21-летний водитель, еще трое были госпитализированы в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что 17 октября автомобиль Honda выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с иномаркой Hyundai. На кадрах с места аварии видно, что после столкновения одна из машин перевернулась.

Смертельные травмы получил 21-летний водитель Hyundai — тело парня пришлось вырезать из искореженной машины спасателям. Кроме того, в момент ДТП в обоих автомобилях находились пассажиры. Их, а также водителя Honda госпитализировали.

Отметим, что оба автомобиля зарегистрированы не в Красноярске – машины из Омской и Свердловской областей. Другие обстоятельства смертельной аварии сейчас выясняются.