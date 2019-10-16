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Осужденный за убийство сбежал из колонии в Сосновоборске

Главная Происшествия
Красноярск
14:21 16 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Из колонии-поселения ЛИУ-37 в Сосновоборске сбежал заключенный Юрий Брысев. 25-летний парень отбывал наказание за убийство (ст.105 ч.1 УК РФ) и неправомерное завладение транспортным средством (ст.166 ч.2 УК РФ). Информация об этом появилось на сайте ГУФСИН по Красноярскому краю. 

Заключенный сбежал из колонии 15 октября. Его отсутствие заметили во время вечерней проверки. Сотрудники ведомства опубликовали приметы осужденного: 

«Рост – 168 см, телосложение худощавое, тип лица европейский, лоб средний, брови прямые, нос прямой, рот средний, губы средние, подбородок овальный, разрез глаз европейский, глаза зеленые, волосы русые, короткие. На предплечье левой руки шрам длинной 3,5 см, шириной 1 см», — пояснили в ГУФСИН. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Брысева, просят сообщить по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8(391) 267-85-65 или 8-923-579-04-57.

Добавим, что в колониях подобного типа заключенные содержатся без охраны, но под надзором. Они свободно передвигаются по территории, носят обычную одежду и могут иметь при себе деньги и ценные вещи.

Осужденный за убийство сбежал из колонии в Сосновоборске

Фото: ГУФСИН

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