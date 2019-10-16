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Суд отправил под арест второго участника смертельной драки в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
12:49 16 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Центральный районный суд избрал меру пресечения для второго участника громкого дела об избиении красноярца до смерти. Сергея Шмелева также арестовали на два месяца — до 13 декабря. 

В отличие от своего приятеля — Андрея Шилова — Сергей Шмелев не имеет высокопоставленных родственников, но тем не менее нигде официально не работает. Суд посчитал, что подозреваемый, оставшись на свободе, может продолжать криминальную деятельность, а также оказывать давление на свидетелей. Поэтому высшая инстанция постановила отправить его под арест. 

«Произошел конфликт у нас с Дмитрием (прим. потерпевшим). Из-за слов, я вспыльчивый человек. Снималось видео для своих личных нужд. Я был пьян, алкоголь. Я пытался связаться с матерью погибшего, проявлял инициативу, но никакой отдачи. От полиции не скрывался», — сказал подозреваемый. 

Напомним, 24-летний Сергей Шмелев подозревается в жестоком избиении 31-летнего красноярца, который умер от нанесенных побоев спустя 22 дня. Ранее подельника Шмелева суд также отправил под арест

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