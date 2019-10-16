Суд определил меру пресечения первому подозреваемому в жестоком избиении красноярца

Сегодня, 16 октября, Центральный районный суд определил меру пресечения Андрею Шилову — одному из подозреваемых в жестоком избиении 31-летнего красноярца Дмитрия Сисигина. Родители подозреваемого занимают высокопоставленные должности. Мать Шилова — экс-судья и адвокат, а отец — председатель поселкового совета в Емельяновском районе.

Судья постановил заключить подозреваемого под стражу на два месяца — до 13 декабря. Решение по второму подозреваемому — Сергею Шмелеву — будет вынесено позже.

Заседание проходило в закрытом от журналистов режиме. Об этом попросил сам подозреваемый и его адвокат. Андрей Шилов не общался со СМИ, на вопрос корреспондента ответил лишь единожды: «Я ничего не знаю». Также на заседании присутствовал друг погибшего Сисигина — с ним подозреваемый не говорил.

По словам судьи, подозреваемый не признает свою вину. У него на иждивении находятся два малолетних ребенка.

Напомним, 15 сентября в Красноярске парни 24 и 29 лет после телефонной ссоры избили своего 31-летнего знакомого. От полученных травм он скончался. Подозреваемые до 14 октября находились на свободе. Дело получило общественный резонанс — люди требовали арестовать предполагаемых преступников, снимавших драку на видео.