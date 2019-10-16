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Следователи потребовали ареста для подозреваемых в жестоком избиении красноярца

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Красноярск
09:19 16 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правоохранители краевого аппарата СК ходатайствовали об изменении меры пресечения двум красноярцам 24 и 29 лет — они подозреваются в жестоком избиении 31-летнего мужчины. После нанесенных побоев тот скончался в больнице, несмотря на усилие врачей. 

15 октября на сходе граждан в центре города и.о. руководителя СУ СК РФ по краю и республике Хакасия Алексей Еремин заявил, что подозреваемые задержаны и сейчас ждут суда. 

«По уголовному делу о причинения тяжкого вреда здоровью Сисигину задержаны подозреваемые Шилов и Шмелев, в отношении которых есть ходатайство об аресте изначально на два месяца. Ходатайство будет рассмотрено судом», — сказал спикер журналистам.  

Отметим, что расследование дела передали в центральный аппарат СК. Об этом распорядился глава силового ведомства Александр Бастрыкин. Мера принята для «наиболее полного и объективного расследования уголовного дела».

«Председатель СК поручил следователям центрального аппарата в кратчайшие сроки установить весь круг причастных к этому жестокому преступлению лиц и привлечь их к ответственности в зависимости от роли и степени каждого в его совершении», — сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе ведомства. 

Кроме того, Александр Бастрыкин дал указание проверить действия следователей регионального управления, которые не отреагировали на информацию в СМИ о ненадлежащем расследовании уголовного дела об избиении мужчины.

«В рамках проверки глава ведомства поручил дать жесткую оценку в том числе и бездействию подчиненных, которые не инициировали передачу материалов уголовного дела в свое производство, несмотря на большой общественный резонанс», — отметили силовики.

Напомним, 15 сентября в Красноярске парни 24 и 29 лет после телефонной ссоры избили своего 31-летнего знакомого. Разобравшись с приятелем, они стали снимать происходящее в его квартире на телефон – в одной из комнат в этот момент лежал потерпевший без сознания. Спустя 22 дня мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание. Все это время подозреваемые были на свободе, задержание произошло только накануне после общественного резонанса. СМИ указывают на «особое» положение нападавших - Сергея Шмелева и Андрея Шилова. Мать Шилова — экс-судья, а сегодня продолжает адвокатскую практику. Отец является председателем поселкового совета Емельяновского района. Тем не менее, правоохранители обещают честно провести расследование и наказать подозреваемых в рамках закона. 

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