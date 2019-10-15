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Красноярец получил условный срок за нарколабораторию в своей квартире

Главная Происшествия
Красноярск
12:00 15 Октября 2019
происшествия, красноярск, осужденный
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд вынес приговор организатору нарколаборатории в квартире на ул. Батурина в Красноярске. 28-летний мужчина получил условный срок.

О существовании нарколаборатории полицейские узнали после пожара, который возник в квартире красноярца из-за неосторожного обращения с бытовым газом. В квартире были выбиты окна, а полиция в ходе обследования жилья обнаружила 8 кустов запрещенного наркотического растения, а также оборудование для культивирования.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение собственника квартиры и задержали его. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 228 УК РФ «незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств в крупном размере», - отметили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы условно, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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