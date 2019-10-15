Подозреваемые в жестоком избиении красноярца задержаны

В социальных сетях активно обсуждают преступление, совершенное 15 сентября. По версии следствия, месяц назад два парня 24 и 29 лет приехали домой к своему знакомому. После словесной перепалки мужчины начали избивать потерпевшего — парня доставили в больницу, где он умер. После драки один из подозреваемых достал мобильный телефон и снял происходящее на камеру. На кадрах видно, что в одной из комнат квартиры лежит молодой человек. Предполагаемые зачинщики драки при этом измазаны в крови. Погибшему был 31 год.

Как пишут СМИ, один из подозреваемых был ранее судим за мошенничество и грабеж, а второй — за грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Следователи сначала завели дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, а после смерти красноярца переквалифицировали статью на более тяжкую. Тем не менее, оба молодых человека до вчерашнего дня находились на свободе. Сегодня, 15 октября, ГУ МВД по Красноярскому краю опубликовало видео, на котором запечатлен процесс задержания обоих мужчин — их под конвоем доставили в управление по расследованию особо тяжких дел. Судя по кадрам, во время операции они не сопротивлялись. Решение об аресте подозреваемых пока не принято, но в полиции уже начали проверку по поводу слишком легкой меры пресечения.

«Главным управлением МВД России по Красноярскому краю назначена служебная проверка, в результате которой будут установлены причины, послужившие избранию меры пресечения, не связанной с ограничением свободы. Приоритетной позицией полиции остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения», — говорится в официальном сообщении МВД.

О должностном и имущественном положении правоохранители упоминают не просто так — СМИ опубликовали имена подозреваемых: Сергей Шмелев и Андрей Шилов. Как сообщает телеканал «Россия-24», мать Шилова — экс-судья, а сегодня продолжает адвокатскую практику. Отец же является председателем поселкового совета Емельяново.

Погибший — 31-летний Дмитрий Сисигин — мастер спорта по биатлону, он завершил карьеру более десяти лет назад.

Фото: оперативная съемка ГУ МВД по Красноярскому краю