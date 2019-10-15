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В Красноярске вандалы подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

Главная Происшествия
Красноярск
09:05 15 Октября 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На мемориале площади 50-летия Победы на правобережье Красноярска неизвестные подожгли памятник героям Великой Отечественной войны. Вандалы подпалили венок, установленный на постаменте. В результате была разрушена поверхность мемориала, повреждены имена героев и звезда Вечного огня, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации.

«Силами администрации района мемориал будет восстановлен. Заявление в полицию уже направлено», – сообщила заместитель руководителя администрации Кировского района Олеся Ефимова.

В мэрии просят красноярцев не быть равнодушными и сообщать обо всех случаях вандализма. Если вы стали свидетелем подобного правонарушения, позвоните в полицию по номеру 102.

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