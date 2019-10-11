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В Красноярском крае крупную чиновницу заподозрили в превышении полномочий

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 11 Октября 2019
происшествия, красноярск, чиновники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае чиновницу администрации Минусинского района заподозрили в превышении должностных полномочий. 59-летняя женщина занимает должность начальника отдела архитектуры и градостроительства. Следователи завели уголовное дело. 

Предварительно установлено, что два года назад чиновница дала незаконное указание одному из своих сотрудников. Оно касалось составления чертежа градостроительного плана. Начальница сказала подчиненному, чтобы тот не включал в схему уже построенное здание. 

«Подозреваемая незаконно выдала разрешение ООО «Заря» на строительство нежилой постройки на указанном земельном участке, хотя фактически она была уже построена, о чем подозреваемой было достоверно известно», — пояснили в следственном комитете. 

В результате компании необоснованно выделили субсидии на строительство нежилого здания в размере 2,6 млн рублей. 

Отмечается, что сотрудница администрации полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.  

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