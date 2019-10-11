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Микроавтобус с пассажирами попал в аварию на ночной трассе под Канском

Главная Происшествия
Красноярск
12:15 11 Октября 2019
красноярск, происшествия, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Абанском районе микроавтобус столкнулся с внедорожником. В результате аварии пострадали две женщины 60 и 72 лет. Им на месте оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Инцидент произошел в ночь на 11 октября на 55 километре дороги Канск-Абан-Богучаны. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал в попутном направлении.

«37-летний водитель микроавтобуса осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Красноярск-Кодинск. В салоне автомобиля находилось семь человек», — пояснили в ГИБДД. 

Оказалось, что у мужчины не было документов, разрешающих перевозить пассажиров — на водителя завели административное дело. Другие обстоятельства аварии выясняются. 

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