Микроавтобус с пассажирами попал в аварию на ночной трассе под Канском

В Абанском районе микроавтобус столкнулся с внедорожником. В результате аварии пострадали две женщины 60 и 72 лет. Им на месте оказали медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 11 октября на 55 километре дороги Канск-Абан-Богучаны. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Hyundai допустил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser, который ехал в попутном направлении.

«37-летний водитель микроавтобуса осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Красноярск-Кодинск. В салоне автомобиля находилось семь человек», — пояснили в ГИБДД.

Оказалось, что у мужчины не было документов, разрешающих перевозить пассажиров — на водителя завели административное дело. Другие обстоятельства аварии выясняются.