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Жительницу Красноярского края осудили за попытку похитить новорожденного

Главная Происшествия
Красноярск
09:44 11 Октября 2019
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд приговорил жительницу Шарыпово к условному сроку за попытку похитить новорожденного ребенка. Около года назад женщина пробралась в отделение краевой детской больницы и попыталась вырвать из рук первой встречной пациентки ее сына. Чтобы забрать мальчика, нападавшая ударила молодую маму по голове сумкой и стала тянуть ребенка к себе. Пациентка от удара упала, но новорожденного не выпустила.

«Подсудимая успела убежать, но была задержана в кратчайшее время. Она пояснила следствию, что не могла иметь детей, однако уже сказала родственникам, что беременна», — сообщили о мотиве преступления в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Суд признал женщину виновной в покушении на похищение человека и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ей назначено условное наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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