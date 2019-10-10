В Минусинске из-за подтопления жилых домов ввели режим ЧС

В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопления домов — непригодными для проживания признали 42 жилых здания, сообщили в местной администрации.

Главной причиной введенного режима стало подтопление грунтовыми водами. В результате дома, расположенные в прибрежной части Минусинска, сильно затопило.

«Опасное природное явление повлекло за собой значительные материальные потери и ухудшение условий жизнедеятельности людей. Непригодным для проживания признаны 42 жилых дома, в которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов», — пояснили в администрации.

Первые заморозки могут негативно повлиять на состояние домов, фундамент и несущие стены рискуют обрушиться.

Местные власти распорядились построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод. С его помощью будет производиться откачка в городскую канализационную систему.

Отмечается, что все силы и средства служб приведены в оперативную готовность.

Фото: minusinsk.info