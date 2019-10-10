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В Минусинске из-за подтопления жилых домов ввели режим ЧС

Главная Происшествия
Красноярск
16:20 10 Октября 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Минусинске ввели режим ЧС из-за подтопления домов — непригодными для проживания признали 42 жилых здания, сообщили в местной администрации. 

Главной причиной введенного режима стало подтопление грунтовыми водами. В результате дома, расположенные в прибрежной части Минусинска, сильно затопило. 

«Опасное природное явление повлекло за собой значительные материальные потери и ухудшение условий жизнедеятельности людей. Непригодным для проживания признаны 42 жилых дома, в которых проживают 158 человек, из них 29 несовершеннолетних и 10 инвалидов», — пояснили в администрации. 

Первые заморозки могут негативно повлиять на состояние домов, фундамент и несущие стены рискуют обрушиться.

Местные власти распорядились построить канализационный коллектор для отведения дренажных вод. С его помощью будет производиться откачка в городскую канализационную систему. 

Отмечается, что все силы и средства служб приведены в оперативную готовность. 

Фото: minusinsk.info

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