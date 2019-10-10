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Организаторы террористической ячейки в Норильске получили тюремные сроки

Главная Происшествия
Красноярск
14:43 10 Октября 2019
происшествия, красноярск, терракт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Норильске раскрыли группировку запрещенной в России террористической организации «ИГ» — приговор троим организаторам вынес Дальневосточный окружной военный суд. Об этом сообщается в официальном релизе ФСБ по Красноярском краю. 

«Установлена причастность членов ячейки к склонению и вербовке жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публичным призывам к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении. 

Вина организаторов была полностью доказана — у вербовщиков нашли устройства связи, запрещенную литературу, а также банковские карты, с которых деньги отправлялись за границу. 

На скамье подсудимых оказались трое — это мужчины 26, 20 и 35 лет. Каждому назначено наказание в виде девяти лет тюрьмы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. 

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