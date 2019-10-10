Организаторы террористической ячейки в Норильске получили тюремные сроки

В Норильске раскрыли группировку запрещенной в России террористической организации «ИГ» — приговор троим организаторам вынес Дальневосточный окружной военный суд. Об этом сообщается в официальном релизе ФСБ по Красноярском краю.

«Установлена причастность членов ячейки к склонению и вербовке жителей Красноярского края к выезду в зону боевых действий для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов, а также публичным призывам к осуществлению террористической деятельности», — говорится в сообщении.

Вина организаторов была полностью доказана — у вербовщиков нашли устройства связи, запрещенную литературу, а также банковские карты, с которых деньги отправлялись за границу.

На скамье подсудимых оказались трое — это мужчины 26, 20 и 35 лет. Каждому назначено наказание в виде девяти лет тюрьмы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима.