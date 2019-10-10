В Лесосибирске возбуждено дело после падения футбольных ворот на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после падения футбольных ворот на ребенка в Лесосибирске. Ответственные за случившееся пока не установлены, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Следователи выясняют, кому принадлежит спортивная площадка, на которой произошел инцидент.

«Уголовное дело возбуждено для более полного исследования всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время направлены запросы в администрацию Лесосибирска, в МБУК «Стрелковский Дом культуры» для того, чтобы установить, ответственного за ее содержание», — отметили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, 5 октября на 12-летнего школьника в поселке Стрелка около Дома культуры упали футбольные ворота. Мальчик после дискотеки решил раскачать металлические конструкции, однако они не были закреплены и упали. В результате ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, сейчас он проходит лечение в больнице Красноярска.